Квартальная прибыль Wells Fargo увеличилась

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли по итогам II квартала 2019 года до 6.2 млрд долл или до 1.3 долл на акцию по сравнению с 5.2 млрд долл или 0.98 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка не изменились и составили 21.6 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo на уровне 1.17 долл на акцию и доходы на уровне 20.9 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 0.2%.