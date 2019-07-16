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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2019 г.Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала н...
вчера 16:56

Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала на 6%, но превысила прогноз аналитиков

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала текущего года на 6% до 2.42 млрд долл или 5.81 долл на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы банка сократились до 9.46 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 4.89 долл на акцию и доход в размере 8.8 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожли на 1.2%.

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