Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 июля

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;
11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за июнь;
11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июнь;
11:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;
11:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;
11:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за июнь;
11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;
12:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;
15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за май;
15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;
15:30 мск Число закладок новых домов в США за июнь;
15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июнь;
15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за июнь;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск Бежевая книга ФРС США.