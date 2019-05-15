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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2019 г.Объём розничных продаж в США в апреле сократилс...
вчера 15:34

Объём розничных продаж в США в апреле сократился на 0.2%

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В марте объём розничных продаж вырос на 1.7% (пересмотрено с +1.6%).

По сравнению с апрелем 2018 года показатель увеличился на 3.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в апреле вырос на 0.1% после повышения на 1.3% месяцем ранее (пересмотрено с +1.2%).

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.7%.

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