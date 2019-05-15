Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.
В марте объём розничных продаж вырос на 1.7% (пересмотрено с +1.6%).
По сравнению с апрелем 2018 года показатель увеличился на 3.1%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в апреле вырос на 0.1% после повышения на 1.3% месяцем ранее (пересмотрено с +1.2%).
Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.7%.