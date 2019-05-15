Акции "Газпрома" выросли на 3.3%

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Обыкновенные акции "Газпрома" подорожали на открытии торгов Московской биржи в среду на 3.3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 195.93 рубля за бумагу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

"Положительная динамика акций наблюдается после рекордного роста накануне, когда бумаги "Газпрома" подорожали на 16.4% и установили новый исторический максимум. Причиной для роста стала новость о том, что правление компании предложило выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16.61 рубля на акцию, что более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года", - говорится в сообщении агентства.

Совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос о размере дивидендов по итогам 2018 года на заседании 21 мая. Окончательное решение о дивидендах должны утвердить акционеры компании на годовом собрании, которое состоится 28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге.