Курс доллара 64.8489   Курс евро 72.6891  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2019 г.Акции "Газпрома" выросли на 3.3%
вчера 10:51

Акции "Газпрома" выросли на 3.3%

Эмитенты:   Газпром

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Обыкновенные акции "Газпрома" подорожали на открытии торгов Московской биржи в среду на 3.3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 195.93 рубля за бумагу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

"Положительная динамика акций наблюдается после рекордного роста накануне, когда бумаги "Газпрома" подорожали на 16.4% и установили новый исторический максимум. Причиной для роста стала новость о том, что правление компании предложило выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16.61 рубля на акцию, что более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года", - говорится в сообщении агентства.

Совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос о размере дивидендов по итогам 2018 года на заседании 21 мая. Окончательное решение о дивидендах должны утвердить акционеры компании на годовом собрании, которое состоится 28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге.

Другие новости

вчера
17:05
Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте не изменился
вчера
16:20
Объём промышленного производства в США в апреле сократился на 0.5%
вчера
15:35
Индекс Empire State Manufacturing в мае существенно вырос
вчера
15:34
Объём розничных продаж в США в апреле сократился на 0.2%
вчера
10:51
Акции "Газпрома" выросли на 3.3%
вчера
10:15
Потребительская инфляция во Франции в апреле увеличилась на 0.3%
вчера
10:12
ВВП Германии в I квартале 2019 года увеличился на 0.4% по сравнению с предыдущим кварталом
вчера
10:12
ЦБ отозвал ряд лицензий у страховых компаний "Респект" и НАСКО
вчера
10:09
Уровень безработицы в Китае в апреле составил 5%
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»