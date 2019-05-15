ЦБ отозвал ряд лицензий у страховых компаний "Респект" и НАСКО

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России приказами от 14 мая 2019 года отозвал лицензии у страховой компании "Респект" и "Национальной страховой компании Татарстан" (НАСКО). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

У обеих компаний отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и добровольного имущественного страхования. Кроме того, у компании "Респект" отозвана лицензия на осуществление перестрахования. У НАСКО отозваны лицензии на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников других ведомств, гражданской ответственности владельцев транспортных средств и ответственности владельца опасного объекта, а также на осуществление обязательного страхования ответственности перевозчика.

Лицензии страховых компаний отозваны в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства в течение одного года, за исключением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности.