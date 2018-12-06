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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2018 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 19:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 30 ноября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.3 млн барр., запасы бензина расширились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.6 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.36 млн барр., запасы бензина повысились на 3.61 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 4.32 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.44 млн барр.

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