Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 4.25 тыс.

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 декабря, сократилось на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 231 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 235 тыс., пересмотрено с 234 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 228.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 ноября, уменьшилось на 74 тыс. и составило 1631 тыс. против 1705 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1710 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.25 тыс. до 1667.0 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 ноября, сократилось на 10.1 тыс. и составило 1.46 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.65 млн человек.