Дефицит торгового баланса США в октябре достиг 10-летнего максимума

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит торгового баланса США в октябре составил 55.5 млрд долл, увеличившись на 1.7% по сравнению с показателем предыдущего месяца.

Аналитики прогнозировали торговый дефицит на уровне 55.2 млрд долл в сравнении с сентябрьским дефицитом в объёме 54.6 млрд долл (пересмотрено с (-54.0) млрд долл).

Дефицит торгового баланса в октябре достиг максимального уровня за период с октября 2008 года на фоне рекордного дефицита в торговле с Китаем, составившего 38.2 млрд долл и увеличившегося за месяц на 0.7 млрд долл.

За десять месяцев текущего года торговый дефицит США достиг почти 503 млрд долл в сравнении с 451 млрд долларов за аналогичный период 2017 года.