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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:47

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.5 тыс.

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 ноября, выросло на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 216 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 216 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 214 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 215.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 ноября, увеличилось на 46 тыс. и составило 1676 тыс. против 1630 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1623 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 8.75 тыс. до 1643.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 октября, увеличилось на 9.3 тыс. и составило 1.42 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.66 млн человек.

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