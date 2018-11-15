Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в октябре выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на импорт повысились на 3.5%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.4% после сохранения неизменными в сентябре.

По сравнению с октябрём 2017 года цены на экспорт выросли на 3.1%.