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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2018 г.Цены на импорт в США в октябре выросли на 0.5%
сегодня 16:37

Цены на импорт в США в октябре выросли на 0.5%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в октябре выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на импорт повысились на 3.5%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.4% после сохранения неизменными в сентябре.

По сравнению с октябрём 2017 года цены на экспорт выросли на 3.1%.

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