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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2018 г.Объём розничных продаж в США в октябре вырос на...
сегодня 16:34

Объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.8%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6%.

В сентябре объём розничных продаж сократился на 0.1% (пересмотрено с +0.1%).

По сравнению с октябрём 2017 года показатель увеличился на 4.6%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.7% после снижения на 0.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.5%.

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