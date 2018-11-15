Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6%.
В сентябре объём розничных продаж сократился на 0.1% (пересмотрено с +0.1%).
По сравнению с октябрём 2017 года показатель увеличился на 4.6%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.7% после снижения на 0.1% месяцем ранее.
Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.5%.