Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенный рост запасов

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 19:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 9 ноября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.3 млн барр., запасы бензина снизились на 0.894 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8.79 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.188 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.224 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.726 млн барр.