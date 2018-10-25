Курс доллара 65.6299   Курс евро 75.0806  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2018 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:39

Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 0.8%

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 1.3%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования вырос на 4.6% (пересмотрено с +4.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В августе показатель увеличился на 0.3% (пересмотрено с +0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в августе (пересмотрено с (-0.5%).

Другие новости

сегодня
16:04
ЦЕНА НЕФТИ К КОНЦУ 2018 ГОДА БУДЕТ В ПРЕДЕЛАХ $70-85 ЗА БАРРЕЛЬ - ГЛАВА BP РИА НОВОСТИ
сегодня
16:00
Прибыль Hershey сократилась
сегодня
16:00
Доля убыточных организаций в РФ в январе-августе выросла на 1,1 п.п., до 30,8% - Росстат
сегодня
15:45
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США не изменилась, составив 211.75 тыс.
сегодня
15:39
Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 0.8%
сегодня
15:39
Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 0.8%
сегодня
15:36
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.3%
сегодня
15:35
ФТС увеличила перечисления в федеральный бюджет за 9 месяцев на 31% - Булавин
сегодня
15:35
Дефицит товарного торгового баланса США в сентябре вырос на 0.8%
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»