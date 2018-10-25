Прибыль Hershey сократилась

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель шоколада Hershey сообщил о снижении чистой прибыли в III квартале до 263.7 млн долл или до 1.25 долл на акцию по сравнению с 273.3 млн долл или 1.28 долл на акцию годом ранее.

Выручка компании увеличилась до 2.08 млрд долл по сравнению с 2.03 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.55 долл на акцию и доходы в размере 2.09 млрд долл

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1.5%.