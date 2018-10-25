Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 1.3%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования вырос на 4.6% (пересмотрено с +4.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В августе показатель увеличился на 0.3% (пересмотрено с +0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в августе (пересмотрено с (-0.5%).