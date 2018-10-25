Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США не изменилась, составив 211.75 тыс.

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 октября, выросло на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 215 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 210 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям не изменилась по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 211.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 октября, уменьшилось на 5 тыс. и составило 1636 тыс. (минимум с 4 августа 1973 года) против 1641 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1640 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 6.75 тыс. до 1646.5 тыс. (минимум с 11 августа 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 октября, сократилось на 20.8 тыс. и составило 1.37 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.6 млн человек.