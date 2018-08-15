Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в августе составил 67 пунктов по сравнению со значением в 68 пунктов месяцем ранее.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.