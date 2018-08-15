Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 6.8 млн барр.

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 10 августа, вырос на 6.8 млн барр. и составил 414.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 0.7 млн барр. и составили 233.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 3.6 млн барр. и составили 129.0 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 1.6 млн барр. и составили 23.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.66 млн барр., запасы бензина снизились на 1.56 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.94 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.64 млн барр.