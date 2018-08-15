Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июле увеличился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 1% в июне (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июле составил 78.1% , что совпало со значением месяцем ранее (пересмотрено с 78.0%). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 78.2%.