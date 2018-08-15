Курс доллара 66.7535   Курс евро 76.2325  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2018 г.Объём промышленного производства в США в июле у...
сегодня 16:20

Объём промышленного производства в США в июле увеличился на 0.1%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июле увеличился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 1% в июне (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июле составил 78.1% , что совпало со значением месяцем ранее (пересмотрено с 78.0%). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 78.2%.

Другие новости

сегодня
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
сегодня
17:10
Индекс деловой активности на рынке жилья США в августе составил 67 пунктов
сегодня
17:05
Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне вырос на 0.1%
сегодня
16:58
"Норникель" прорабатывает вопрос расчетов в рублях с зарубежными клиентами
сегодня
16:20
Объём промышленного производства в США в июле увеличился на 0.1%
сегодня
16:19
"Россети" хотят усилить контроль над ФСК, которая сейчас управляется госдирективами - СМИ
сегодня
16:00
РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В РФ В ИЮЛЕ УСКОРИЛСЯ ДО 3,9% С ИЮНЬСКИХ 2,2%, ПО ИТОГАМ 7 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 3,1% - РОССТАТ
сегодня
15:42
Стоимость затрат на единицу рабочего места в США во II квартале 2018 года снизилась на 0.9%
сегодня
15:40
Производительность труда вне с/х сектора США во II квартале 2018 года выросла на 2.9%
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»