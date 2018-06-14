Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В апреле объём розничных продаж вырос на 0.4% (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с маем 2017 года показатель увеличился на 5.9%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в мае вырос на 0.9% после повышения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.5%.