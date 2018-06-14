Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1.25 тыс.

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 июня, сократилось на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 218 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 223 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 222 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 224.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 июня, уменьшилось на 49 тыс. и составило 1697 тыс. (минимум с 1 декабря 1973 года) против 1746 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1741 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 3.75 тыс. до 1726.25 тыс. (минимум с 8 декабря 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 мая, повысилось на 0.4 тыс. и составило 1.6 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.79 млн человек.