Курс доллара 62.2511   Курс евро 73.5621  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 15:46

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1.25 тыс.

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 июня, сократилось на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 218 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 223 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 222 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 224.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 июня, уменьшилось на 49 тыс. и составило 1697 тыс. (минимум с 1 декабря 1973 года) против 1746 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1741 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 3.75 тыс. до 1726.25 тыс. (минимум с 8 декабря 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 мая, повысилось на 0.4 тыс. и составило 1.6 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.79 млн человек.

Другие новости

вчера
16:05
Правительство России намерено повысить НДС до 20% и увеличить пенсионный возраст до 63 и 65 лет
вчера
16:00
IKEA готова открыть в РФ 5-7 магазинов малого формата в течение нескольких месяцев
вчера
15:58
Проект о наказании за соблюдение санкций в РФ может существенно поменяться - Володин
вчера
15:47
"НАФТОГАЗ" В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДСТАВИТ КОНТРАГРУМЕНТЫ В СУД ШВЕЦИИ, ОЖИДАЕТ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ ОБ ОСТАНОВКЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА СТОКГОЛЬМА - КОМПАНИЯ
вчера
15:46
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1.25 тыс.
вчера
15:39
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 4 тыс.
вчера
15:38
Цены на импорт в США в мае выросли на 0.6%
вчера
15:36
Объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.8%
вчера
15:30
ПОВЫШЕНИЕ НДС ДО 20% НЕ ДОЛЖНО ПОВЛИЯТЬ НА ПОЛИТИКУ ЦБ РФ В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ - СИЛУАНОВ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»