Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в мае выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.5%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на импорт повысились на 4.3%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.6% после увеличения теми же темпами в апреле.

По сравнению с маем 2017 года цены на экспорт выросли на 4.9%.