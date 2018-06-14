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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2018 г.Цены на импорт в США в мае выросли на 0.6%
вчера 15:38

Цены на импорт в США в мае выросли на 0.6%

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в мае выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.5%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на импорт повысились на 4.3%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.6% после увеличения теми же темпами в апреле.

По сравнению с маем 2017 года цены на экспорт выросли на 4.9%.

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