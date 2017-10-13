Курс доллара 57.6869   Курс евро 68.4455  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2017 г.Объём розничных продаж в США в сентябре вырос н...
сегодня 15:35

Объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 1.6%

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.7%.

В августе объём розничных продаж сократился на 0.1% (пересмотрено с (-0.2%).

За последние 12 месяцев показатель вырос на 4.4%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 1.0% после повышения на 0.5% месяцем ранее (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.9%.

Другие новости

сегодня
16:07
Инвесторы Катара, Гонконга и Китая проявляют интерес к участию в IPO En+ - источники
сегодня
15:58
Прибыль и доходы Wells Fargo сократились
сегодня
15:57
Пять отделений Райффайзенбанка эвакуируют в Москве - источник
сегодня
15:40
Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0.5%, почасовая зарплата сократилась на 0.1%
сегодня
15:35
Объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 1.6%
сегодня
15:34
Квартальная прибыль Bank of America увеличилась на 13%
сегодня
15:03
Суд Дюссельдорфа полностью снял запрет на проведение аукционов на мощности Opal - оператор
сегодня
14:51
ФАС ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ ОПРЕДЕЛИТ АЗС, КОТОРЫЕ РОСНЕФТЬ ДОЛЖНА ПРОДАТЬ ПОСЛЕ ПОКУПКИ БАШНЕФТИ - ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ ФАС МАХОНИН
сегодня
14:31
Госдума приняла в I чтении проект о налогообложении имущества физлиц в Крыму
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»