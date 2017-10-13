Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.7%.

В августе объём розничных продаж сократился на 0.1% (пересмотрено с (-0.2%).

За последние 12 месяцев показатель вырос на 4.4%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 1.0% после повышения на 0.5% месяцем ранее (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.9%.