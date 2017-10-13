Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0.5%, почасовая зарплата сократилась на 0.1%

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Рост потребительской инфляции был связан с резким повышением цен на бензин - на 13.1% по сравнению с августом.

Аналитики прогнозировали повышение индекса CPI на 0.6% после его увеличения на 0.4% в августе.

Годовая потребительская инфляция в сентябре выросла на 2.2% в сравнении с +1.9% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

За последние 12 месяцев базовая потребительская инфляция выросла на 1.7%, как и месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в сентябре понизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почасовая зарплата выросла на 0.7%.