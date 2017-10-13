Прибыль и доходы Wells Fargo сократились

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о снижении прибыли по итогам III квартала 2017 года до 4.57 млрд долл или до 0.84 долл на акцию против 5.64 млрд долл или 1.03 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка снизились до 21.93 млрд долл в сравнении с 22.33 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo на уровне 1.03 долл на акцию и доходы на уровне 22.4 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 1.8%.