Курс доллара 57.6869   Курс евро 68.4455  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2017 г.Прибыль и доходы Wells Fargo сократились
сегодня 15:58

Прибыль и доходы Wells Fargo сократились

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о снижении прибыли по итогам III квартала 2017 года до 4.57 млрд долл или до 0.84 долл на акцию против 5.64 млрд долл или 1.03 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка снизились до 21.93 млрд долл в сравнении с 22.33 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo на уровне 1.03 долл на акцию и доходы на уровне 22.4 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 1.8%.

Другие новости

сегодня
16:31
Кабмин РФ одобрил проект об очередности погашения долга по потребкредиту
сегодня
16:23
"Газпром" и Pakistan LNG планируют подписать долгосрочный контракт по поставкам СПГ
сегодня
16:13
ЕК И ГАЗПРОМ В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОМУ СПОРУ ДОСТИГЛИ ХОРОШЕГО ПРОГРЕССА - ЕВРОКОМИССАР ВЕСТАГЕР РИА НОВОСТИ
сегодня
16:07
Инвесторы Катара, Гонконга и Китая проявляют интерес к участию в IPO En+ - источники
сегодня
15:58
Прибыль и доходы Wells Fargo сократились
сегодня
15:57
Пять отделений Райффайзенбанка эвакуируют в Москве - источник
сегодня
15:40
Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0.5%, почасовая зарплата сократилась на 0.1%
сегодня
15:35
Объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 1.6%
сегодня
15:34
Квартальная прибыль Bank of America увеличилась на 13%
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»