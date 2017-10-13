Квартальная прибыль Bank of America увеличилась на 13%

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в пятницу сообщил о росте прибыли во II квартале 2017 года до 5.59 млрд долл или до 0.48 долл на акцию против 4.96 млрд долл годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.45 долл на акцию.

Доходы банка увеличились до 22.08 млрд долл в сравнении с 21.86 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 21.98 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подешевели на 0.2%.