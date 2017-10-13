Курс доллара 57.6869   Курс евро 68.4455  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2017 г. Квартальная прибыль Bank of America увеличилас...
сегодня 15:34

Квартальная прибыль Bank of America увеличилась на 13%

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в пятницу сообщил о росте прибыли во II квартале 2017 года до 5.59 млрд долл или до 0.48 долл на акцию против 4.96 млрд долл годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.45 долл на акцию.

Доходы банка увеличились до 22.08 млрд долл в сравнении с 21.86 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 21.98 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подешевели на 0.2%.

Другие новости

сегодня
15:58
Прибыль и доходы Wells Fargo сократились
сегодня
15:57
Пять отделений Райффайзенбанка эвакуируют в Москве - источник
сегодня
15:40
Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0.5%, почасовая зарплата сократилась на 0.1%
сегодня
15:35
Объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 1.6%
сегодня
15:34
Квартальная прибыль Bank of America увеличилась на 13%
сегодня
15:03
Суд Дюссельдорфа полностью снял запрет на проведение аукционов на мощности Opal - оператор
сегодня
14:51
ФАС ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ ОПРЕДЕЛИТ АЗС, КОТОРЫЕ РОСНЕФТЬ ДОЛЖНА ПРОДАТЬ ПОСЛЕ ПОКУПКИ БАШНЕФТИ - ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ ФАС МАХОНИН
сегодня
14:31
Госдума приняла в I чтении проект о налогообложении имущества физлиц в Крыму
сегодня
14:18
ПУТИН: САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ПОСТАВКАМИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ САНКЦИОННЫХ СТРАН - ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»