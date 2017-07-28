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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 июля

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июль;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июнь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июнь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июль;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июнь;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за II квартал;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за июнь;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июль;

10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

10:00 мск: ВВП Испании за II квартал, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварит.ельно;

15:30 мск: ВВП Канады за май;

15:30 мск: ВВП США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за II квартал;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США за июль, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США за июль, финал;

20:20 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Индекс цен на дома в Великобритании за июль;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно

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