Российский рынок: итоги 27 июля

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге к закрытию вчерашнего дня российский рынок закрылся ростом. Рублевый индекс ММВБ дошел до уровня 1,945.12 б.п. (+0.62%), а долларовый РТС – до 1,030.95 б.п. (+1.01%).

Одной из основных движущих сил были акции "Сбербанка", которые к закрытию прибавили 2.76%. Другими лидерами роста стали акции "Норникеля" (+2.53%), РДР "Русала" (+2.27%), бумаги "ФСК ЕЭС" (+2.81%), "Энел Россия" (+3.26%).

Главным аутсайдером вчерашнего дня были бумаги "М.видео" (-5.7), сохранившие падающий тренд с самого открытия. Акции компании снижались на новостях о том, что Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу "Самфар", продала около 24.66% акций компании в ускоренном режиме SPO по цене заметно ниже рыночной.

В числе лидеров падения также оказались "МРСК Центра" (-4.11%), "НЛМК" (-1.34%), "Группа ЛРС" (-0.85%), "Россети" (-0.71%).

Под влиянием "мягкого" решения ФРС курс доллара в течение дня слабел.