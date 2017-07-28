Компания Mattel получила убытки

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель игрушек Mattel сообщил об убытках по итогам II квартала текущего года в размере 56.1 млн долл или 0.16 долл на акцию по сравнению с убытками 19.1 млн долл или 0.06 долл на акцию годом ранее.

Скорректированные убытки составили 0.14 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 974.5 млрд долл по сравнению с 957.3 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали убытки Mattel на уровне 0.09 долл на акцию и доходы в размере 981 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на NYSE акции Mattel подешевели на 2.1%.