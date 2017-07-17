Курс доллара 59.8806   Курс евро 68.3597  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2017 г.Российский рынок итоги 14 июля
сегодня 09:45

Российский рынок итоги 14 июля
Эмитенты:   НЛМК

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Предыдущая неделя завершилась для российского рынка ростом индикаторов. рублевый ММВБ прибавил 0.04%, оставшись до понедельника на отметке 1,960.69 б.п., долларовый РТС снова рос быстрее и закрылся на уровне 1,044.27 б.п., увеличившись на 1.4%. Рубль укрепился к доллару, потерявшему к концу дня 1%.

В лидерах пятничного взлета оказались бумаги "Дикси", прибывшие 5.1%.

Бумаги "Камаза" выросли на 3.8% на фоне отчета по РСБУ за I полугодие 2017 года – чистая прибыль увеличилась в 15.2 раза и составила 418.92 млн руб.

Следующим лидером повышения стал ПИК. Группа в I полугодии 2017 года увеличила объем реализации недвижимости на 90,4%.

Бумаги "Интер РАО" выросли на 0.5%. Компания представила операционные результаты, которые никак не повлияли на динамику котировок.

В металлургическом секторе отчитался "НЛМК" (+0.26%).

Другие новости

сегодня
09:55
Объём промышленного производства в Китае в мае вырос на 7.6% в годовом выражении
сегодня
09:53
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Банка Премьер Кредит" и "Сталь банка"
сегодня
09:50
ВВП Китая во II квартале 2017 года вырос на 6.9% в годовом выражении
сегодня
09:50
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Югра"
сегодня
09:45
Российский рынок итоги 14 июля
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 июля
сегодня
09:26
Будущие резиденты ТОР и СПВ за неделю подали 14 заявок на проекты на Дальнем Востоке
сегодня
08:46
Курганская область может начать получать энергосубсидию - газета
сегодня
08:05
ПОВТОР - АСВ выявило недостачу на 41 млрд руб в Татфондбанке
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»