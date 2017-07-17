Российский рынок итоги 14 июля

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Предыдущая неделя завершилась для российского рынка ростом индикаторов. рублевый ММВБ прибавил 0.04%, оставшись до понедельника на отметке 1,960.69 б.п., долларовый РТС снова рос быстрее и закрылся на уровне 1,044.27 б.п., увеличившись на 1.4%. Рубль укрепился к доллару, потерявшему к концу дня 1%.

В лидерах пятничного взлета оказались бумаги "Дикси", прибывшие 5.1%.

Бумаги "Камаза" выросли на 3.8% на фоне отчета по РСБУ за I полугодие 2017 года – чистая прибыль увеличилась в 15.2 раза и составила 418.92 млн руб.

Следующим лидером повышения стал ПИК. Группа в I полугодии 2017 года увеличила объем реализации недвижимости на 90,4%.

Бумаги "Интер РАО" выросли на 0.5%. Компания представила операционные результаты, которые никак не повлияли на динамику котировок.

В металлургическом секторе отчитался "НЛМК" (+0.26%).