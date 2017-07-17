Курс доллара 59.8806   Курс евро 68.3597  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2017 г.АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения...
сегодня 09:50

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Югра"
Эмитенты:   Открытие ФК  |  Россельхозбанк  |  Сбербанк  |  Уралсиб Банк  |  Югра Банк

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО Банк "Югра" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

"ВТБ 24 "(ПАО), ПАО "Сбербанк", АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО "Банк Уралсиб" выплатят вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 24 июля 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена на сайте АСВ, а также в "Российской газете".

Другие новости

сегодня
10:00
Объём инвестиций в основные средства в Китае за май вырос на 8.6% в годовом выражении
сегодня
09:55
Объём промышленного производства в Китае в мае вырос на 7.6% в годовом выражении
сегодня
09:53
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Банка Премьер Кредит" и "Сталь банка"
сегодня
09:50
ВВП Китая во II квартале 2017 года вырос на 6.9% в годовом выражении
сегодня
09:50
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Югра"
сегодня
09:45
Российский рынок итоги 14 июля
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 июля
сегодня
09:26
Будущие резиденты ТОР и СПВ за неделю подали 14 заявок на проекты на Дальнем Востоке
сегодня
08:46
Курганская область может начать получать энергосубсидию - газета
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»