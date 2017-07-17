АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Банка Премьер Кредит" и "Сталь банка"

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитных организаций ПАО "Банк Премьер Кредит" (г. Москва) и "Сталь Банк" (ООО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Вкладчикам ПАО "Банк Премьер Кредит" возмещение по вкладам выплатит АО "Генбанк", вкладчикам "Сталь Банк" (ООО) — АО "Россельхозбанк".

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банков начнутся 24 июля 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 21 июля 2017 года на сайте АСВ, а также 24 июля 2017 года в "Российской газете".