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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 июля

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove за июль;

05:00 мск: ВВП Китая за II квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за май;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за май;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за май;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июль;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за май.

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