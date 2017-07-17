Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 июля

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove за июль;

05:00 мск: ВВП Китая за II квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за май;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за май;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за май;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июль;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за май.