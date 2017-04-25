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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2017 г.Квартальная прибыль McDonald's снизилась, но ок...
сегодня 15:42

Квартальная прибыль McDonald's снизилась, но оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's сообщил о снижении прибыли по итогам I квартала 2017 года до 1.21 млрд долл или до 1.47 долл на акцию в сравнении с 1.12 млрд долл или 1.25 долл на акцию годом ранее.

Совокупная выручка компании снизилась до 5.68 млрд долл по сравнению с 5.9 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль McDonald's на уровне 1.34 долл на акцию и доход в размере 5.53 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции McDonald's подорожали на 2.6%.

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