Прибыль Lockheed Martin сократилась

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил о снижении чистой прибыли по итогам I квартала текущего года до 763 млн долл или до 2.61 долл на акцию в сравнении с 806 млн долл или 2.91 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.61 долл на акцию.

Выручка увеличилась до 11.1 млрд долл по сравнению с 10.4 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 2.79 долл на акцию и доходы в размере 11.2 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании сократились на 2.6%.