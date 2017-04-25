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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2017 г.Прибыль Lockheed Martin сократилась
сегодня 15:38

Прибыль Lockheed Martin сократилась

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил о снижении чистой прибыли по итогам I квартала текущего года до 763 млн долл или до 2.61 долл на акцию в сравнении с 806 млн долл или 2.91 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.61 долл на акцию.

Выручка увеличилась до 11.1 млрд долл по сравнению с 10.4 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 2.79 долл на акцию и доходы в размере 11.2 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании сократились на 2.6%.

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