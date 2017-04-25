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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2017 г.Прибыль химического концерна DuPont оказалась л...
сегодня 15:27

Прибыль химического концерна DuPont оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Химический концерн DuPont сообщил о снижении прибыли в I квартале 2017 года до 1.11 млрд долл или 1.27 долл на акцию в сравнении с 1.23 млрд долл или 1.39 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.64 долл на акцию по сравнению с 1.26 долл на акцию годом ранее.

Выручка компании выросла до 7.74 млрд долл по сравнению с 7.41 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль DuPont на уровне 1.38 долл на акцию и доходы в размере 7.5 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 2.1%.

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