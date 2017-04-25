Квартальная прибыль Caterpillar сократилась, но оказалась значительно выше прогнозов аналитиков

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель строительного оборудования Caterpillar сообщил о снижении чистой прибыли по итогам за I квартал 2017 года до 192 млн долл или до 0.32 долл на акцию по сравнению с 271 млн долл или 0.46 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.28 долл на акцию.

Доходы компании снизились до 9.82 млрд долл в сравнении с 9.46 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Caterpillar на уровне 0.63 долл на акцию и доходы в размере 9.26 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 6%.