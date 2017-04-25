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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2017 г.Квартальная прибыль компании 3M и выручка выросли
сегодня 15:57

Квартальная прибыль компании 3M и выручка выросли

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам I квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М выросла до 1.32 млрд долл или 2.16 долл на акцию в сравнении с 1.28 млрд долл или 2.05 долл на акцию годом ранее.

Выручка выросла до 7.69 млрд долл с 7.41 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль 3М на уровне 2.07 долл на акцию и доходы в размере 7.49 млрд долл.

Компания повысила свой годовой прогноз по прибыли в 2017 году и до диапазона от 8.7 до 9.05 долл на акцию в сравнении с 8.45 до 8.8 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1.9%.

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