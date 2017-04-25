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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2017 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
сегодня 16:12

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в феврале вырос на 5.9% в годовом выражении

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 5.9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 5.7%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и увеличился на 5.2% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в феврале по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.4% с учётом сезонных колебаний и вырос на 5.8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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