Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.0 млн барр.

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 14 апреля, сократился на 1.0 млн барр. и составил 532.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

По данным опроса, проведённого агентством S&P Global Platts, аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 0.05 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.5 млн барр., составив 237.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.0 млн барр., составив 148.3 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.2 млн барр. и составили 691.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.8 млн барр. и составили 68.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.84 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.83 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.67 млн барр.