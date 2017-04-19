Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 апреля

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за март;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за I квартал;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за март;
09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за апрель;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за март;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
19:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
20:15 мск: Выступление главы Казначейства США Стивена Мнучина.