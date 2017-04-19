Курс доллара 56.1753   Курс евро 60.2649  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 апреля

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за март;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за I квартал;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за март;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за апрель;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

19:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

20:15 мск: Выступление главы Казначейства США Стивена Мнучина.

Другие новости

вчера
19:26
Heineken в РФ за счет нового безалкогольного пива хочет остановить падение продаж на рынке
вчера
19:23
Турция может больше всех пострадать из-за повышения ставки ФРС и бегства капитала – ЕБРР
вчера
19:08
"Транснефть" выбрала Трубную грузовую компанию поставщиком труб на 50 млрд руб
вчера
18:44
Сечин и Кадыров обсудили вопросы, связанные с деятельностью "Роснефти" в Чечне
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 апреля
вчера
18:01
ЕБРР надеется, что РФ останется его акционером, но решение за Россией - глава банка
вчера
17:51
ЕБРР ПЛАНИРУЕТ ВЛОЖИТЬ В ПРОЕКТЫ НА УКРАИНЕ В 2017 Г ОТ $500 МЛН ДО $1 МЛРД - ПРЕЗИДЕНТ БАНКА
вчера
17:44
Роскомнадзору неизвестно о проекте по запрету анонимайзеров
вчера
17:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.0 млн барр.
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»