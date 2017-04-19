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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2017 г.Аналитики Platts ожидают умеренного сокращения ...
вчера 17:20

Аналитики Platts ожидают умеренного сокращения коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 14 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.05 млн барр., запасы бензина сократились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.4 млн барр.

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.84 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.83 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.67 млн барр.

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