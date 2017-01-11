Новые санкции США против России коснутся инвестиций в добычу нефти и газа

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Законопроект о новых санкциях против России, подготовленный пятью республиканцами и пятью демократами США, касается финансового и энергетического секторов российской экономики. Об этом говорится в сообщении Интерфакса.

По информации американских СМИ, законопроектом предусмотрены санкции против юридических и физических лиц, инвестирующих в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов. Под санкции также попадут инвесторы, которые в течение года вложат в строительство Россией трубопроводов более 5 млн долларов, и инвесторы, вложившие более 1 млн долларов в гражданские ядерные объекты.

"По мнению авторов законопроекта, под санкции должны также попасть компании и лица, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, а также те, кто скупает активы российских предприятий и компаний", - сообщает агентство.

Данные санкции предлагается вводить против компаний и граждан США, а также третьих стран. Агентство отмечает, что комментариев по данному законопроекту от правительства США пока нет.