Курс доллара 60.1614   Курс евро 63.5184  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2017 г.Новые санкции США против России коснутся инвест...
вчера 10:00

Новые санкции США против России коснутся инвестиций в добычу нефти и газа

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Законопроект о новых санкциях против России, подготовленный пятью республиканцами и пятью демократами США, касается финансового и энергетического секторов российской экономики. Об этом говорится в сообщении Интерфакса.

По информации американских СМИ, законопроектом предусмотрены санкции против юридических и физических лиц, инвестирующих в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов. Под санкции также попадут инвесторы, которые в течение года вложат в строительство Россией трубопроводов более 5 млн долларов, и инвесторы, вложившие более 1 млн долларов в гражданские ядерные объекты.

"По мнению авторов законопроекта, под санкции должны также попасть компании и лица, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, а также те, кто скупает активы российских предприятий и компаний", - сообщает агентство.

Данные санкции предлагается вводить против компаний и граждан США, а также третьих стран. Агентство отмечает, что комментариев по данному законопроекту от правительства США пока нет.

Другие новости

вчера
11:00
Слушания по апелляции на отмену выплаты Россией $50 млрд по делу ЮКОСа пройдут 16 января
вчера
10:48
Денежные средства и драгоценные монеты на 500 млн руб арестованы у Улюкаева - суд
вчера
10:31
Стабилизация цен на нефть помогла ослабить негативное влияние на экономику СНГ - Moody's
вчера
10:13
Новак в Вене примет участие в заседании комитета по мониторингу сокращения добычи нефти
вчера
10:00
Новые санкции США против России коснутся инвестиций в добычу нефти и газа
вчера
09:59
ВВП России перейдет к росту в 2017 г, несмотря на санкции - Moody's
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 января
вчера
09:26
"Распадская" готовится добывать уголь из нового пласта с запасами более 127 млн тонн
вчера
08:07
ПОВТОР - Кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон является акционером "Яндекса" - СМИ
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков