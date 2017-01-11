Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 января

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за ноябрь;
12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за ноябрь;
12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за ноябрь;
12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь;
18:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь.