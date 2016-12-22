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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2016 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 6 тыс. и составила 263.75 тыс.

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 декабря, выросло на 21 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 275 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 255 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 254 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.00 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 263.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 10 декабря, увеличилось на 15 тыс. и составило 2036 тыс. против 2021 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 2018 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.75 тыс. до 2037.00 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 декабря, сократилось на 78.9 тыс. и составило 2.04 млн человек. В аналогичный период 2015 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.26 млн человек.

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