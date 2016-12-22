Курс доллара 61.1092   Курс евро 63.6086  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2016 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 16:37

Объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре сократился на 4.6%

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре сократился на 4.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 4.7%.

В октябре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 4.6% (пересмотрено с +4.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в ноябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%. В октябре показатель вырос на 0.8% (пересмотрено с +1.0%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в ноябре вырос на 0.9% после повышения на 0.4% месяцем ранее.

Другие новости

сегодня
17:06
FHFA: Индекс цен на дома в США в октябре вырос на 0.4%
сегодня
17:02
Саудовская Аравия в 2016 году смогла серьезно сократить дефицит бюджета - минфин
сегодня
16:45
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 6 тыс. и составила 263.75 тыс.
сегодня
16:44
ОБЗОР - "Газпром" хочет изучить углеводородные ресурсы в коридоре "Силы Сибири"
сегодня
16:37
Объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре сократился на 4.6%
сегодня
16:36
АКЦИОНЕРЫ РУССНЕФТИ 24 ЯНВАРЯ РАССМОТРЯТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ КРЕДИТА ВТБ НА $1,3 МЛРД, ВОЗМОЖЕН ПЕРЕНОС ПОГАШЕНИЯ НА ТРИ ГОДА - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ
сегодня
16:33
ВВП США в III квартале вырос на 3.5% в годовом выражении
сегодня
16:32
Число заявок на пособие по безработице в США подскочило до 275 тыс - выше прогноза
сегодня
16:31
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 21 тыс.
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2016 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков