Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре сократился на 4.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 4.7%.

В октябре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 4.6% (пересмотрено с +4.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в ноябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%. В октябре показатель вырос на 0.8% (пересмотрено с +1.0%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в ноябре вырос на 0.9% после повышения на 0.4% месяцем ранее.