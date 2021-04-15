Квартальная прибыль и выручка Bank of America выросли и оказались лучше прогноза аналитиков

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о росте прибыли в I квартале 2021 года до 8.1 млрд долл или 0.86 долл на акцию по сравнению с 4.0 млрд долл или 0.4 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка не изменились по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 22.8 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.66 долл на акцию и доход в размере 21.9 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подорожали на 1.8%.