Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 193 тыс.

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 апреля, сократилось на 193 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 576 тыс.

Показатель предыдущей недели пересмотрен до 769 тыс. против объявленных ранее 744 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 41 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 703 тыс.