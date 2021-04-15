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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2021 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
сегодня 15:32

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 193 тыс.

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 апреля, сократилось на 193 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 576 тыс.

Показатель предыдущей недели пересмотрен до 769 тыс. против объявленных ранее 744 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 41 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 703 тыс.

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