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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2021 г.Индекс деловой активности в производственном се...
сегодня 15:39

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в апреле незначительно снизился

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в апреле снизился до 50.2 пункта. В марте значение индекса составило 51.8, достигнув максимального уровня за период с 1973 года.

Аналитики ожидали снижения индекса в апреле до 41.0.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

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